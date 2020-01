Möödunud aastal Eestis avatud KFC on eestlastele uus ja huvitav, kuid selle kiirtoidurestorani krõbe ajalugu ulatub koguni 40ndatesse. Just siis pani Harland David Sanders kirja ürdiretsepti, millega valmistatud kana KFC külastajad siiani üle maailma iga päev naudivad.

Kuid pikka ja kirevasse KFC ajalukku, mis sai just Sandersist alguse, jäävad saladuslikule retseptile lisaks paljud teised krõbedad palad. Näiteks Sandersi raske lapsepõlv, kaklus kohtusaalis, tulevahetus konkurendiga ja lõpuks koguni mehe tüli omaenda firmaga.

Kolonel Sanders õppis söögitegemise ära juba varajases lapsepõlves. Tema ema oli terve nädal kodust eemal ning Harland valmistas toitu oma nooremale vennale ja õele. FOTO: KFC

Sandersi raske lapsepõlv

Harland David Sanders sündis 9. septembril 1890 Indiana osariigis, tema vanemad olid Wilbur David ja Margaret Ann. Sanders oli pere kolmest lapsest vanim. Tema ema oli kristlane, väga range ning hoiatas oma lapsi pidevalt pahede eest, nagu alkohol, tubakas ja hasartmängud.

Sandersi isa suri 1895. aastal, paar kuud enne noorema õe sündi. Peagi läks Sandersi ema tööle, olles esmaspäevast laupäevani kodust eemal. Sanders jäi maja valvama, hoolitses noorema venna ja õe eest ning tegi neile süüa. Usutakse, et juba 7-aastaselt oskas Sanders küpsetada leiba, valmistada juurvilju ning omandas esialgseid liha küpsetamise oskusi.

10-aastaselt läks Sanders umbes aastaks talutööliseks. Paar aastat hiljem abiellus tema ema William Broaddusiga. Sandersil olid kasuisaga aga tormilised suhted ning 1903. aastal, jättes pooleli 7. klassi, kolis ta 13-aastaselt kodust välja ja läks elama Indianapolisse, Indiana osariigi pealinna.

1906. aastal võltsis Sanders oma sünnitunnistust ning astus sõjaväkke, kust ta juba 1907. aasta veebruaris auväärselt lahkus.

Kolonel Sandersi kirg oli alati toidutegemine, kuid selleni jõudmiseks oli tal palju ameteid. FOTO: KFC

Tõeline Hunt Kriimsilm ehk kolonel Sandersi paljud ametid

Pärast lühikeseks jäänud sõjaväekarjääri töötas Sanders sepa abilisena, puhastas rongide tuhapanne ja hiljem, 16-aastasena, küttis ta veduris ahju juba ise. Ahjukütjana töötas Sanders erinevates raudteejaamades ja peagi kohtas ta oma esimest abikaasat, Josephine Kingi.

Nad said kolm last (üks neist suri 1932. aastal) ning kolisid perega Tennessee' osariiki. Sanders töötas edasi ahjukütjana, kuid õppis põhitöö kõrvalt juristiks.

Sanders praktiseeris juristina kolm aastat, kuid kaotas oma töö pärast seda, kui läks kohtus kliendiga kaklema. Ühes oma kokaraamatus kommenteeris Sanders juristikarjääri lõppu aga sõnadega: «Ma otsustasin, et ma ei tahtnud enam jurist olla.»

Pärast seda oli ta mõned aastad taas raudteetööline, seda kuni 1916. aastani, mil ta müüs lühikest aega elukindlustust. Viimane tööots jäi üürikeseks, kuna Sanders vallandati allumatuse pärast.

1920. aastal asutas Sanders parvlaevafirma, töötas linnavalitsuses vähem kui aasta sekretärina ning müüs mõned aastad hiljem oma eduka parvlaevafirma maha. Saadud raha eest alustas Sanders atsetüleenilampide tootmist, kuid aasta hiljem läks firma elektrilampide leiutamise tõttu pankrotti.

Pärast seda kolis Sanders koos perega Kentucky osariiki ja leidis mõneks ajaks tööd müügimehena. 1924. aastal kohtas ta juhuslikult kohaliku bensiinijaama juhatajat, kes pakkus talle tööd.

«Ma tean, et seda on raske uskuda, aga kuu ajaga tõstsin ma bensiinijaama käibe 12 000 dollari peale,» kirjeldas Sanders enda klienditeeninduse kvaliteeti ja selle populaarsust autobiograafilises kokaraamatus «Colonel Harland Sanders: the autobiography of the original celebrity chef».

Sanders vastutas bensiinijaama eest kuus aastat, kuni selle sulgemiseni suure depressiooni ajal.

Kolonel Sanders ostis 1932. aastal bensiinijaama, kus ta hakkas müüma oma legendaarset krõbekana. Praegu on bensiinijaama lähistel KFC restoran, mille parklasse paigaldati hiljuti hiiglaslik, 150-meetrine reklaampost. FOTO: Erakogu

Legendaarse krõbekana algusaastad ja tulevahetus

Kuuldes Sandersi heast klienditeenindusest, andis Shell Oil 1930. aastal kolonelile üle Corbinis Kentuckys asuva bensiinijaama. Sanders ei pidanud tasuma üüri, kuid maksis firmale osa kasumist. Just seal bensiinijaamas viis Sanders oma klienditeeninduse uuele tasemele – ta hakkas klientidele pakkuma koduseid kanaroogi.

Algselt serveeris Sanders toitu koguni oma eluruumides, kuid peagi avas ta restorani nimega Sanders Court and Cafe.

Minu hobid on alati olnud toit, söögitegemine ja töö. Kui keegi teine mängis tennist, golfi või kalastas, siis mina testisin köögis retsepti, mille keegi mulle oli andnud. Naudin just seda kõige enam.

Just seal toimus konkureeriva bensiinijaama omaniku Matt Stewartiga tulevahetus. Nimelt oli Stewarti bensiinijaama teeviit üle värvitud ja olukorrast ärritunud Stewart lasi maha Sandersiga koos viibinud töötaja. Mees mõisteti mõrvas süüdi ning Sandersi äri hakkas tänu konkurendi olemasolu puudumisele jõudsalt kasvama.

1939. aastal külastas Sandersi restorani toidukriitik, kes kiitis Sanders Court and Cafed oma toidukohtade giidiraamatus. Samal aastal ostis Sanders restoranile lisaks motelli, kuid enne aasta lõppu hävisid mõlemad hooned tulekahjus.

Pikalt mõtlemata ehitas Sanders sama koha lähedusse uue 140-kohalise restorani ja motelli. (Praegugi on selle toidukoha lähistel funktsioneeriv KFC kiirtoidurestoran.) Pärast tulekahju ning restorani taasavamist pani Sanders 1940. aastal lõplikult kirja ka salajase ürdiretsepti (11 koostisosa, millest kaks on sool ja pipar), millega valmistatakse kiirkeedupotis KFC krõbekana siiani.

Aastaid tagasi liikus väidetav KFC krõbekana ürdisegu retsept siin-seal ringi, kuid ettevõte väitis toona ja väidab siiani, et tegu ei ole nende retseptiga.

Alguses oli mul paar erinevat maitsestamise segu, pluss pipar ja sool. Katse-eksituse meetodil jõudsin lõpuks ürdiseguni, mis oli ideaalne segu minu kana aroomide täiustamiseks.

Teise maailmasõja ajal oli Sanders sunnitud motelli sulgema ning järgnevatel aastatel töötas ta mitmes kohvikus juhataja või assistendina. 1947. aastal lahutas ta esimese abielu ning kaks aastat hiljem abiellus Claudia Ledington-Price'iga, kellega Sanders oli koos kuni oma surmani.

Kolm aastat hiljem asutas ta koos Pete Harmaniga frantsiisi, mis sai peagi nime Kentucky Fried Chicken. Samal aastal sai Sanders auväärse Kentucky koloneli tiitli.

Harland David Sanders 60ndatel Austraalias. 1968. aastal avati Austraalias esimene KFC restoran. 70ndate alguseks oli Austraalias üle 38 asutuse, mis müüsid Sandersi krõbedat kana. FOTO: AP/Scanpix

Krõbeda kana populaarsus ja frantsiisi kasv

Sanders hakkas oma krõbedat kana pakkuma mitmes Harmani restoranis. Pärast esimest aastat olid toidukohtade kasumid kolmekordistunud, 75% kasumist oli kõik tänu Sandersi krõbedale kanale.

Samal ajal palkas Harman krõbekana reklaamimiseks plakatimaalija Don Andersoni. Harman ei olnud selleks hetkeks mõelnud, kuidas krõbekana frantsiisi kutsuda, mille peale Anderson küsis: «Kust krõbekana pärit on?» Nõnda pani hoopis plakatimaalija nüüdseks üle maailma tuntud kiirtoidurestoranile selle nime – Kentucky Fried Chicken (praegu kasutatakse lühendatud vormi KFC).

Peagi soovisid juba teisedki restoranid Sandersi kana pakkuda ja hakkasid kolonelile maksma 0,04 dollarit tüki eest.

Tõde oli see, et ma polnud lihtsalt «organisatsiooni» mees. Ja ma ei kavatsenudki selliseks saada.

Sanders tahtis aga mõelda suuremalt! Nõnda reisis ta mööda Ameerikat ning müüs restoranidele oma krõbekana retsepti ja sõlmis frantsiisilepinguid. 1959. aastal kolis ta koos naisega Shelbyville'i, kus ka Claudia avas restorani.

Kolonel Sanders pakkus ja müüs jätkuvalt oma retsepti, kuni ta 1962. aastal sellele lõpuks patendi võttis. Aasta hiljem sai tema krõbekana kaubamärgiks «It's finger lickin' good».

60ndate alguseks, tänu tema enda reklaami- ning müügitööle, oli Sandersi krõbekana muutunud väga populaarseks ja laienenud esimese kiirtoidurestoranina ka välismaale: Kanadasse, Suurbritanniasse, Mehhikosse ja Jamaikale. 60ndate lõpuks jõudis KFC ka Austraaliasse.

Nõnda suur populaarsus hakkas 73-aastasel Sandersil üle pea kasvama ning ta müüs 1964. aastal KFC kahe miljoni dollari eest maha.

KFC kiirtoidurestoranist, mis on ehitatud kolonel Sandersi esimese restorani lähedusse, leiab eest Sandersile pühendatud väljapaneku. Sellelt on näha, et Sanders kandideeris ka senaatoriks. FOTO: Erakogu

Kolonel Sandersi tüli KFCga

Olgugi, et Sanders müüs oma frantsiisi maha, palgati ta kaubamärgi esindajaks. Järgnevatel aastatel rändas Sanders firma kulul tuhandeid kilomeetreid, filmis telereklaame ning oli mitme ürituse aukülaline.

Samal ajal muudeti ajast ning kuludest tingitult – ja Sandersi teadmata – krõbekana kõrvale käiva kastme retsepti. Kui Sanders esimest korda seda maitses, sai ta pahaseks ning nimetas seda «kuradima lobiks». 1973. aastal kaebaski Sanders KFC kohtusse temale teadmata tehtud muudatuste pärast.

Kaks aastat hiljem sai Sanders ise kohtukutse, kuna oli häbistanud firma mainet ja nimetanud nende kastet avalikult «mudaks».

Oma toidukvaliteedi maine hoidmiseks hakkas Sanders abikaasa restoranis (Claudia Sanders Koloneli Daam) pakkuma originaalset krõbekana koos selle kastmega. Ka selle eest kaevati Sanders kohtusse, kus jõuti lõpuks kokkuleppele, et Sanders paneb restoranile nimeks Claudia Sanders Dinner House.

Kohtuistungite järel jäi Sanders KFC suhtes siiski kriitiliseks ning tunnistas 70ndate lõpus: «Oh jumal, see kaste on ikka kohutav.»

Claudia Sanders Dinner House on tänini toimiv söögikoht ja see on ka ainus restoran maailmas, kus väljaspool KFC frantsiisi pakutakse originaalset Sandersi krõbedat kana.

Kolonel Sandersi haud Kentucky surnuaias. Tema hauale on jäetud värsked lilled ning pakk KFC kastet. FOTO: Erakogu

Sandersi surm ja KFC praegu

1980. aastal Sanders suri ning ta maeti Kentucky surnuaeda. Tema matusele läks kohale üle tuhande inimese ning Sanders maeti ühes tema ikoonilises valges ülikonnas. Valgest ülikonnast oli Sandersil kaks versiooni, suvine ja talvine, ning viimased kakskümmend aastat oma elust ei kandnud ta avalikkuses midagi muud.

Sandersi surma ajal oli 48 riigis üle kuue tuhande kiirtoidurestorani, mille aastane tulu oli üle kuue miljardi. Sanders oli ja on jätkuvalt KFC brändi sümbol ning temast inspireeritult on aastate jooksul tutvustatud erinevaid brändiesindajaid.

KFC kodulehel on välja toodud, et praeguseks on 140 riigis (sh Eestis) kokku üle 23 000 restorani. Ja kõigis neis restoranides pakutakse siiani värskelt praetud krõbedat kana, mille valmistamiseks kasutatakse kolonel Sandersi salajast ürdiretsepti.