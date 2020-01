VIDEO ⟩ Politsei leidis jõulude ajal kadunud poisi ebatavalisest kohast hukkununa

Kui poiss õhtuks koju ei jõudnud, hakkasid vanemad teda otsima. Otsingutega liitusid ka sõbrad ja naabrid, kuid last ei leitud. Ka politsei käivitas Dilly otsimise, kuid ka korrakaitsjatel ei õnnestunud ta asukohta kindlaks teha.

Nad leidsid kolmekordse hoone teiselt korruselt poisi jope ja prillid. Need olid pandud toa põrandale korstna suitsuluugist.

Korsten. Pilt on illusteeriv

See ei õnnestunud, sest korsten läks allpool kitsamaks ning ta jäi teise ja esimese korruse vahele kinni.

«Kui me teda otsima hakkasime, vaatasime kohe tühja naabermaja läbi. Me ei arvanud, et ta võib korstnas olla,» sõnas Port Clintoni politseijuht Robert Hickman.