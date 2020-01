MEGA-DRAAMA ⟩ Kas Meghan Markle valetas, et oma isa mainet rikkuda?

Samal ajal kui Meghan Markle on taandunud Kanadasse ja prints Harry tõmbab Ühendkuningriigis otsi kokku, avaldas The Sun loo sellest, kuidas hertsoginna on väidetavalt kavalate lüketega mustanud läbi meedia oma isa.

Meedia andmetel ei ole Meghan oma isaga suhelnud juba kuninglikust pulmast saati. Tüli pahandas ka kuningannat. Nüüd viitavad kohtutoimikud aga sellele, et hertsoginna kasutas Thomas Markle maine kahjustamiseks tuttavate abi ning meediaga manipuleerimist.

Kohtuvõitlus Meghaniga

Londonis arutatavas kohtuasjas võitlevad omavahel Meghan Markle ning väljaanne «Mail On Sunday» (MOS). Hertsoginna kaebas ajalehe kohtusse kirja pärast, mille ta oli kirjutanud oma isale. Selle avaldamine rikkus eraelu puutumatust ja autoriõigusi.

MOS aga võlgu ei jää. Nende sõnul on kiri suures osas Meghani väljamõeldis. Lisaks olevat hertsoginna kasutanud ka oma sõpru, et isa kohta meedias valeväiteid levitada.

Mustamiskampaania isa vastu

Ajakirjas «The People» avaldatud intervjuus kujutab Meghani sõber Thomast kui ebamõistlikult käituvat meest, kes oma tütrele on palju haiget teinud. See, et Meghan peale abiellumist isaga suhelnud ei ole, pannakse täielikult Thomase süüks.

Samuti tekitab Meghani kiri mulje, nagu oleks Thomas paranoiline, ründaks Harryt ja valetaks pidevalt. MOS nimetab seda põhjendamatuks rünnakuks isa vastu.

Valed valede otsa?

Arvatakse, et Meghan süüdistab pulmadest kõrvale jäänud isa täiesti põhjendamatult. MOS väitel viidi 75-aastane mees viis päeva enne suursündmust südameprobleemidega haiglasse.

Ta andis sellest Meghanile teada ja muretses pulmade puhul õnnitledes, kellest saab isamees. Vastuseks tuli ainult «Armastame, M ja H». See jättis ka mulje, nagu oleks sellegi lühida sõnumi saatnud Harry.

Hiljem süüdistati Thomast aga juba tütrele haiget tegemises ja selles, et ta meediaga rääkis. Selle vastu, kuidas Thomase tervis on, keegi huvi ei tundnud. «Meghan, ma ei ole midagi teinud sinule või kellelegi teisele haiget tegemiseks,» kirjutas hertsoginna isa vastuseks.

«Mul on kahju, et mu südameatakk sulle ebamugavust valmistab.» Edasi on Thomase sõnumeid juba 10 kuud ignoreeritud.

Hoolitses tütre eest

Väljaanne tuletab meelde, et Thomas on hoolitsenud Meghani eest ka pärast viimase tasuvamaid filmirolle. Näiteks maksis ta kinni kolledžitasud.