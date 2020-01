JUBE JUHTUM VENEMAAL ⟩ 3-aastane laps suri kodus nälga, samal ajal kui ema väljas pidutses

Kristina oli surnud nälga. Kohtuistungi käigus selgus ka tõsiasi, et enne oma surma oli laps olnud nii näljane, et proovis süüa koguni pesuvahendit.

Naised külastasid igapäevaselt ööklubisid ja Anastasia otsis Mariale alkoholi. Noor ema valetas sõbrannale, et tütre eest kannab samal ajal hoolt sõber.

Lapse vanaema Irina oli juhtunust šokeeritud ning ütles, et oleks lapselapse eest hoolt kandnud, kui ta oleks olnud Maria lahkumisest teadlik. «Ta valetas mulle ja ütles, et kõik on korras. Ta valetas kõigile,» rääkis Irina, kelle sõnul ei olnud Maria varem oma tütart kuritarvitanud.