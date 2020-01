PILDID JA VIDEO ⟩ Afganistanis ja Pakistanis on ebatavaliselt madalad temperatuurid ja sajab lund

Pakistanis Kashmiris on rekordkogus lund, mille tõttu on seal koolid, ametiasutused ja peateed suletud. Elanikel soovitatakse parema ilma saabumiseni koju jääda.

Pakistani lõunaosas Belutšistanis on talviste olude tõttu kaotanud elu vähemalt 20 inimest, kellest enamik on naised ja lapsed.

Afganistani päästeameti pressiesindaja Ahmad Tamim Azimi sõnul on lumi lõhkunud üle 300 hoone. Seal on inimesi kaotanud elu selle tõttu, et raske lume all on majade katused sisse vajunud.