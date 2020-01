PILDID ⟩ Julian Assange viidi Londonis vanglast kohtu ette

48-aastase Assange’i advokaadid kaebasid kohtule, et vanglaametnikud ei võimalda neil oma kliendiga piisavat koosolemise aega, et nad saaksid arutada, kuidas takistada tema väljaandmist Ameerika Ühendriikidele, teatab independent.co.uk

Assange, kes oli kohtus spetsiaalses klaaskastis, ütles selle aja jooksul vaid oma nime ja lisas lühidalt, et ei saa praegusest protsessist aru.

Kohus korraldas istungi pärast seda, kui Assange'i üks advokaatidest Gareth Peirce esitas nii enda kui ka teiste advokaatide nimel kohtule avalduse, et temale ja teistele ei anta Belmarshi vanglas piisavalt aega oma kliendiga koos olemiseks ja vajalikest asjadest rääkimiseks.

USA süüdistab Assange’i salainfo lekitamises ja nõuab Suurbritannialt ta väljaandmist. Rootsis süüdistasid kaks naist teda seksuaalses ahistamises ja vägistamises, kuid hiljem loobusid süüdistustest ning Rootsi ei nõua enam ta väljaandmist. Assange on naiste ahistamist eitanud, lisades, et temast tehti poliitiline patuoinas.

Bradley Manning sai pika vanglakaristuse, kuid vabastati ennetähtaegselt, ta vahetas sugu ja temast sai Chelsea Manning, kes on motivatsioonikõneleja.

Vangide väärkohtlemise eriesindaja ÜROs Nils Melser sõnas, et ta on töötanud 20 aastat sõja, vägivalla ja poliitika ohvritega. «Ma ei ole kunagi varem näinud, et demokraatlikud riigid oleks üksikisikut tahtlikult isoleerinud, demoniseerinud ja piinanud nii pikka aega ning mitte austades inimväärikust ja õigusriigi põhimõtteid. Julian Assange'i kollektiivne tagakiusamine peab lõppema,» sõnas Melser.