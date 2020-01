MILLINE VAATEPILT ⟩ Seksika fitnessiemme minibikiine hoiavad koos «nöörid»

Nimelt postitas ta Instagrami bikiinipildid, millel võib teda näha kandmas ujumisrõivaid, mida hoiavad koos ülipeenikesed «nöörid». Kas tegu on taas selliste bikiinidega, mis tegelikult ujumiseks mõeldud polegi?

Kusjuures sellised ujumisrõivad, millega tegelikult ujuda ei saagi, on täitsa olemas. Elu24 kirjutas sellest 2019. aasta juulis, kui üks netipood vastas pahasele kliendile, et «nende bikiinid on sobilikud ainult basseini ääres poseerimiseks ja mitte ujumiseks.» Loe selle kohta rohkem SIIT!