PILDID JA VIDEO ⟩ Alles hiljuti sajandi üleujutuse üle elanud Veneetsia kanalid on nüüd veevaesed ja mudased

Kohalikud sõnasid, et kui varem tuli kahlata vees, siis nüüd tuleb ukerdada mudas, mida ei ole just vähe, teatab bbc.com.

Alates möödunud nädalast on Veneetsias veetase nii madal, et kanalid on kuivanud ja osades kanalites on näha põhi ja muda. Madal vesi on toonud välja kanalites ja laguunides oleva prahi, mida ei ole just vähe.