ERINEVUS RIKASTAB ⟩ Tšellovõlur Silvia Ilves võttis end paljaks ja hakkas filosofeerima

Kas elul oleks mõtet, kui me kõik ühtmoodi riietuksime, ühesuguse häälega kõneleks, ühesugust toitu eelistaks, ühtemoodi mõtleksime? Igav oleks, eks. Ühiskonna poolt ette seatud reeglid arusaamast, kes kuidas elama peaks, on vahel ka mind püüdnud maha niita, kasvõi mõttega, kas tšellistiks sirgumine oli see mu ainuõige rada? Valisin ehk vale eriala, sest armastan elada nii, et oleksin eluga rahul ning sinna püüeldes rikun nö traditsioone, mida üks "endast lugupidav tšellist ei teeks? Ei. See mõte tuleb peast visata. Erinevus rikastab, seda väljendit oleme kuulnud me kõik ning sellega kaasnevalt - ei ole siin ilmas headust ilma kurjusega. Millest tuleb kurjus? Usun, et suured osas mõistmatusest. Püüan olla ise võimalikult positiivse ellusuhtumisega ning olen juba pikemat aega õppinud teiste elusid-valikuid mitte arvustama, sest kes olen mina, et peaksin mõistma, mis toimub kellegi teise inimhinges? Vahel ei suuda ma ära imestada, kuidas jaksab üks inimhing nii palju negatiivsust endaga kaasas kanda... Sellega kaevab viimane auku ju eelkõige iseendale. Tahaks osata näidata, kui palju kergem on elada, kui suudad keskenduda positiivsele! 🙏 Muide, kes siin mõtleb ilkuda foto alastuse osas "Kas sa oma laste peale ka mõtled?!"/ "Tähelepanu vajadus!"/ "Kas peab siis end nõnda eksponeerima, mis eeskuju see selline on ühiskonnale?! ", siis siin on nüüd teile üks jutt. Mina muretsen emana rohkem selle pärast, mis roppusi lapsed tänapäeval koolist koju tuua võivad (ning kuidas ma neid selle eest kaitsen?), mis jubedusi võib ühistranspordis teismelistelt kuulda, mida kõike võib näha televiisorist, kuulda raadiost. Jah, olen naine 4 lapsega, kel meeldib fotograafia (😱) ning kui alastus siin fotol nii hirmus on, ära sa imelise Kadrioru lossi saali lae maalinguid küll kaema mine!!! 😁🤭) . . . . . . Foto: @tiina_annamaa_photography . . . #liveyourlife #dowhatyoulove #doit #behappy #youonlyliveonce #thoughtoftheday #ilovephotography #naked #blackandwhite #photography #tiinaannamaaphotography #musician #artist #silviailves #boudoir #art

