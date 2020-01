VIDEO ⟩ Filipiinidel purskama hakanud Taali vulkaani juures sähvivad välgud

Filipiinide pealinnast Manilast umbes 60 kilomeetri kaugusel asuv vulkaan hakkas purskama 12. jaanuaril ja kohalikud tegid sellest video, millel on näha, kuidas vulkaani juures on äike ja sähvivad välgud, teatab afp.com.

Manila rahvusvahelises lennujaamas on vulkaanituha tõtu lennuliiklus peatatud, samuti on suletud vulkaani piirkonnas asuvad koolid, firmad ja ametiasutused.

Filipiinide vulkanoloogia- ja seismoloogiainstituudi Phivolcs juht Renato Solidum teatas, et vulkaanist välja pursanud laava on tõend, et vulkaan on ellu ärganud ja on oodata suuremat purset.