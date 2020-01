50 AASTAT SEGADUST ⟩ Austraalias lubatakse pöörast summat info eest, mis paneks lõpuks punkti 3-aastase tüdruku kadumisloole

Uus-Lõuna-Walesi politsei avaldas, et 2011. aastal leidis koroner, et Cheryl on surnud, ent tüdruku surma põhjust ja viisi pole suudetud seni kindlaks teha.

«Meile tuletatakse iga päev meelde, kui traagilisel kombel ta meie juurest ära võeti ja me loodame, et see tasu on just selline, mis tagaks õigluse.»