IKKA PAHANE ⟩ Justin Timberlake'i abikaasa on määranud mehele skandaali pärast karmi reegli

Samuti näitlejana töötav Biel on The Sun allika sõnul oma abikaasalt, Timberlake'ilt nõudnud, et mees ei veedaks ilma pereta aega ning jääks koos lapsega koduseks.

Paarile lähedane isik tunnistas, et abielupaari probleemid algasid juba aastaid tagasi, kuna Timberlake veetis palju aega kodust eemal. «Jessica passis Beverly Hillsi kodus, vastutas nende lapse eest ning hoidis maja puhtana,» vihjas allikas.

«Enne lubas Jessica aastaid Justinil minna ja tulla nii nagu mees tahtis. Nüüd on täiesti teistsugune kord majas ning isegi, kui Justin peab reisile minema või näiteks filmimvõtetele, peab ta leidma viisi, kuidas terve pere kaasa võtta,» kirjeldas The Suni allikas.

Biel palus Timberlake'il isegi lapsega koduseks jääda.

Elu24 kirjutas novembri lõpus, et alkoholijoobes Timberlake oli istunud ühe New Orleansi baari rõdul ja hoidnud kaasnäitleja Alisha Wainwrightil (33) käest kinni. Koos jäädi paparatsodele vahele.

Anonüümse allika järgi olevat Timberlake võtnud Wainwrightil käest kinni ja pannud selle enda põlvele. Kui varasematel fotodel on Timberlake'i nähtud abielusõrmust kandmas, siis paparatsopiltidelt sõrmust ei paistnud.

Alisha Wainwright, kellega Timberlake baaris olles käest kinni hoidis. FOTO: O'Connor/AFF-USA.com/AFF/PA Images/Scanpix

Wainwright mängib peagi linastuvas filmis «Palmer» Timberlake'i poolt kehastatava tegelaskuju armastatut ja teadaolevalt on kaunis naine ka eraelus vallaline.

Timberlake kommenteeris detsembris afääri kuulujutte, mis tema ja kaasnäitlejanna ümber tiirlesid.

Muusik tunnistas avalduses, et kuigi ta üritab kuulujuttudest üldiselt eemale hoida, tunneb ta, et peab oma perekonna nimel kommenteerima nädalate eest juhtunut. Seda seetõttu, et need kuulujutud teevad haiget inimestele, keda ta armastab.

«Las ma teen selle selgeks - minu ja teise näitleja vahel ei juhtunud midagi. Ma tarbisin tol õhtul liiga palju alkoholi ja kahetsen oma käitumist. Ma oleks pidanud paremini teadma. Sellise käitumisega polnud ma oma pojale eeskujuks,» avaldas muusik.

«Ma vabandan oma imelise abikaasa ja perekonna ees, et nad minu tõttu nii piinlikus situatsioonis on ja ma keskendun edaspidi sellele, et olla nii hea isa ja abikaasa kui võimalik.»

Esimest korda nähti Timberlake'i ja Bieli pärast skandaali puhkemist koos jaanuari alguses. Pealtnägijate sõnul olid õhtusöögil viibinud Timberlake ja Biel sõbralikud ning muusik kohtles oma abikaasat eriti hoolsalt.