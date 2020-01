OI-OI ⟩ Kas Grete Paia avaldas puhkusefotoga salapärase kallima identiteedi?

A post shared by Grete Paia (@gretepaia) on Jan 11, 2020 at 7:32am PST

Kuigi tegu võib olla väga sooja kirjavahetusega Paia ning tema hea sõbra vahel on ka põhjust arvata, et tegu on Paia uue kallimaga.

Paia ja Otsa on Facebookis sõbrad, jälgivad üksteist ka Instagramis ning tundub, et neid ühendab ka muusika. Nimelt on Otsa Instagramis ära märkinud oma Soundcloudi konto, kuhu noormees on postitanud kaks house-muusika pala.