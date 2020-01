KARIIBI MERE SANGAR ⟩ Leonardo DiCaprio aitas päästa üle parda kukkunud mehe elu

DiCaprio laev kuulis hädaabikutset ning näiteja, tema sõbrad ja laevakapten otsustasid mehe otsingutega liituda. Just DiCaprio seltskond leidis selleks ajaks juba üksteist tundi vees viibinud mehe vahetult enne päikeseloojangut.

«Leo, tema sõbrad ja kapten otsustasid otsingutega liituda ning just tänu nende jõupingutustele suudeti mehe elu päästa,» rääkis People meediaväljaande allikas.

«Ta on tõeline täht, ta on härrasmees, ma ei oleks ilma temata siin. Aitäh, sulle!» tegi Pitt DiCapriole komplimendi. Lisaks naljatas Pitt, et oleks temaga siiski «parve» jaganud, viidates «Titanicu» lõpule, kus Rose (Kate Winslet) ei mahtunud koos Jackiga (DiCpario) ühe ukse peale.