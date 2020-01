VIDEO ⟩ Austraalia laevastik transportis põlengulõksu jäänud linna 3000 liitrit õlut

FOTO: Handout ./via REUTERS/Scanpix

«Kuigi oleme põlengute keskel, töötab pubi edasi, sest see on kogukonna süda ja meil ei tohi õlu otsa lõppeda. Õlut vajavad pärast pikka tööpäeva eelkõige tuletõrjujad,» sõnas pubi- ja hotelliomanik Lou Battel.

Alguses ei olnud sinna linna toodava kauba sees õlut, kuid pubiomaniku nõudmisel lisati ka õlu. See samm päästis elanikud ja päästetöötajad õllepuudusest.

Lisaks Victoria osariigile on võimsad põlengud ka Uus-Lõuna-Walesis, Queenslandis ja Lõuna-Austraalias. Nädal tagasi tuli põlengupiirkonnas natuke vihma, kuid see ei kustutanud põlenguid, mida on sadu.