OHTLIK LEND ⟩ Piloot minestas, kui hakkas maanduma maailma ühel kõige ohtlikumal lennurajal

3. jaanuaril Portost lendu alustanud ja Madeiral Funchali lennujaamas maanduma pidanud lennuk pöördus tagasi viimasel minutil, sest maandumisrajast umbes 200 meetri kaugusel olnud lennuki juhtpiloot minestas ja oli teadvuseta umbes minut aega.

Kaaspiloodil ei olnud aga luba selles lennujaamas maanduda, kirjutas Portugal Resident. Nii tuligi Transavia France Boeingu 737-800 kaaspiloodil lennuk ümber keerata ja tagasi Portosse lennata. Kaptenile andis esmaabi lennukis reisijate hulgas olnud arst.

Kuigi seni pole täpselt teada, mille pärast kapten minestas, kahtlustatakse The Aviation Heraldi andmetel madalat vererõhku.

Funchali lennujaam on teadaolevalt üks keerulisema maandumisega sihtkohti Euroopas, kui mitte maailmas.

Diário de Notíciasi andmetel peab Funchali lennuväljal maanduval piloodil olema vähemalt 200 lennutunni jagu Madeiral kasutatava lennukitüübi juhtimiskogemust.

Ka varem on tulnud ette olukordi, kui vahetult enne maandumist on hoopis tagasi pööratud.

Funchali lennujaam, mis nimetati 2017. aastal ametlikult ümber Aeroporto de Cristiano Ronaldoks, on kurikuulus selle poolest, et sellel on ebatavaliselt lühike lennurada, kivised künkad mõlemal küljel ja pööre, mis juhatab otse ookeani.

Youtube on täis sinna maanduvate pilootide dramaatilisi kaadreid, seega on enamus asjaga seotud inimestest ka arvamusel, et kaaspiloot tegi tagasi pöördumisega õige otsuse.