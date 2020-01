UUS SÜÜDISTUS ⟩ Veel üks Eesti Laulu võistluslaul on välismaa hitiga kahtlaselt sarnane

Tähelepanelik kuulaja märkas, et Germani & Violina võistluslaul «Heart Winder» algab väga sarnaselt Clean Banditi hitiga «Rather Be».

Clean Bandit on inglise elektroonilise muusika ansambel ning nende 2014. aasta lugu «Rather Be» sai ülemaailmselt tuntuks. Youtube'is on sellel üle 555 miljoni vaatamise, see võitis Grammy ning oli 2014. aastal Suurbritannias üks parema müügieduga singleid.

Sarnaselt Germani & Violina looga on ka Clean Banditi hitis tähtis roll keelpillidel: kuulda võib viiulit, vioolat ja tšellot.

Eesti Laulu võistlusloo autorid on Timo ja Liis-Marii Vendt, Ebbe Ravn ja Carine-Jessica Kostla. Esitajad on modelli- ja superstaarisaatest tuntud German Pinelis ning viiuldajate trio Violina, kes on varem osalenud Eesti Laulul Rolf Roosalu saateansamblina.