PILDID JA VIDEO ⟩ Hukkunud Austraalia tuletõrjuja pisitütar tegi isa matustel liigutava žesti

O’Dwyer maeti 7. jaanuaril New South Walesis Sydneys, kus oli kohal ka ta tütar Charlotte, kes jäi kõigile silma sellega, et pani oma isa tuletõrjekiivri pähe.

Teise õnnestuse hukkunud vabatahtliku tuletõrjuja Geoffrey Keatoni matused toimusid möödunud nädalal New South Walesis Buxtonis. Seal oli kohal Keatoni väike poeg, kes on sama vana kui O’Dwyeri rütar. Keatoni poeg sai isa vaprusmedali.

Põlengud on New South Walesis, Victorias, Queenslandis ja Lõuna-Austraalias.

New South Walesis on 7. jaanuari seisuga 130 maastikupõlengut, millest 50 ei olnud tuletõrjujate kontrolli all. Neid on kustutamas üle 2600 tuletõrjuja.