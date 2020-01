PILDID ⟩ Õigeusklikud hüppasid jõulude puhul jahedasse vette risti otsima

Õigeusklikud peavad praegu jõule nnig risti toomine veekogu põhjast on osa nende jõulurituaalidest, teatab Zumapress.com.

Õigeusklike, kaasa arvatud kreeka õigeusklike ja kopti kristlaste jõulud on 6. ja 7. jaanuaril, kuna neis kogukondades kehtib Juliuse kalender.

Õigeusu kirikutes kasutatakse Vana-Rooma sõjaväelase ja poliitiku Julius Caesari loodud kalendrit, mis võeti käibele 45. aastal eKr. Enamikus riikides kehtib Gregoriuse kalender, mis on Juliuse kalender parandatud kujul ja see võeti paavst Gregoriuse korraldusel kasutusele 1582. aastal. Kahe kalendri vaheline päevadenihe on 13 päeva. Juliuse kalendrit nimetatakse vanaks kalendriks ja Gregoriuse oma uueks kalendriks.