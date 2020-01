AASTA EMA ⟩ Briti kõige vihatuma naise 14-aastane tütar tellis jõuludeks hobuse ja botoxi süstid

Kolme lapse ema Bellucci sattus eelmine aasta briti meediasse, kuna valetas haigekassale tasuta ninaoperatsiooni saamiseks, et tal on depressioon. Nüüd jagas Bellucci oma 14-aastase tütre Tanisha jõulusoove, mis sisaldasid iluprotseduure.

Tanisha jõulunimekirja algas hobusega, «pruun, liivakarva kui võimalik». «Botox, võib-olla huuletäidet,» jätkas Tanisha ja täpsustas, et soovib botoxit ühte piirkonda.

Lisaks sisaldas tüdruku jõulunimekiri halli prantsuse buldogi, praegusele koerale mõeldud riideid, Valentino käekotti, mille hinnaks on seitsekümmend tuhat naela. «Gucci vöö, roheline-must ja kaks paari Nike'i spordidresse.» Soovinimekirja lõppu lisas Tanisha küsimärgina ka uue iPodi.

Belucci tütar soovis «jõuluvanalt» lisaks iluprotseduuridele nii loomi kui käekotte. FOTO: SWNS/Scanpix

Tegu ei ole esimese korraga, kui Bellucci ja tema tütar on iluprotseduuride ning -operatsioonidega seoses meedia tähelepanu keskmes. 2019. aasta suvel teatas Bellucci, et ei hooli oma tütre haridusest ning viimane peab endale tegema iluoperatsioone, et elus kuhugi jõuda, vahendab The Sun.

«Kui ta tahab saada edukaks suunamudijaks ja tõsielustaariks, peab ta tänapäeva ilustandardile vastama - iluoperatsioonid on ilmselge variant,» lausus Bellucci oma tütart silmas pidades.

«Et elus edasi jõuda peab ta tuginema oma välimusele ja olema ideaalne. Koledad inimesed ei jõua tänapäeval kuhugi,» lisas Bellucci.

Sellele tuginedes on Bellucci oma tütrele plaaninud juba mitmeid iluprotseduure ning -operatsioone. Tütre 16. sünnipäevaks tahab Bellucci Tanishale soetada huuletäidise ja botoxi süste, kaks aastat pärast seda tahab üksikema, et ta tütar saaks suuremad rinnad.

«Talle meeldib hetkel Kardashianite välimus, suured rinnad ja tagumik ning pruntis huuled. Ta saab 16-aastaselt huuletäidised, ma toetan seda täielikult,» rõhutas Bellucci.

Tanisha koos oma ema Carla Bellucciga. 14-aastane tütar unistab juba praegu iluprotseduuridest ja -operatsioonidest. FOTO: SWNS/Scanpix

Tanisha on öelnud, et tahab olla täpselt nagu oma ema ja soovib olla kuulus ning osaleda briti tõsielusaates «Love island».

«Ma tean, mida ma tahan ja selle saamiseks kavatsen leida parima viisi,» teatas Tanisha möödunud suvel ja lisas, et iluoperatsioon teda ei hirmuta, kuna ta emale on seda tehtud ja tal on kõik hästi.

Lisaks on Tanisha endale 16-aastaselt suuremat tagumikku. «Me räägime hetkel kliinikutega, kes oleks ema nõusolekul minu vanusele seda operatsiooni tegema,» rääkis Tanisha eelmisel The Sunile.

«Ma olen kindel, et paljud läheksid endast välja, aga teismelised teavad iluoperatsioonidest arvatavasti rohkem kui meie vanemad,» nentis Tanisha.

Vihatud briti üksikema Carla Belluci valetas, et tal on depressioon, et saada endale tasuta ninaoperatsioon. FOTO: SWNS/Scanpix

Bellucci sattus esmalt meedia tähelepanu ja vihaste kommentaaride osaliseks, kuna teeskles haigekassale

tasuta ninaoperatsiooni saamiseks, et tal on depressioon. Pärast seda rääkis Bellucci, et teda ning tema lapsi kiusatakse ja tema pere ei tunne ennast turvaliselt, vahendab The Sun.

«Ma tean, et ma olen selle endale ise kaela tõmmanud aga see on talumatu. Minu lapsed ei saa isegi kooli minna,» kurtis Bellucci, kes võttis oma kolm last koolist välja ning õpetab neid kodus.

«Ma ei saa oma naabruskonnas kuhugi minna. Mind ähvardatakse Instagramis. Inimesed ütlevad, et ma ei vääri oma lapsi ja soovivad, et ma saaks surma.» Tagakiusamise pärast arvas Bellucci, et targem oleks koos oma lastega mujale kolida.

Bellucci tunnistas hiljuti Daily Mailile, et tema tütar ei arva, et ta on kole vaid soovib lihtsalt täiustada seda, mis tal on. «Ta on alati öelnud, et iluoperatsioonid on ägedad ja näevad head välja. Olen olnud talle inspiratsiooniks ja ma ei saa sinna midagi parata,» täpsustas Bellucci ja lisas: «Ma olen teda mõjutanud ja ma tean, et mõned peavad seda halvaks.»