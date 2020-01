VIDEO ⟩ Austraalia taluniku filmitud kaadrid näitavad, kui lootusetu on võitlus hiigelpõlenguga

View this post on Instagram

My family and I have spent the last 10 days fighting fires around our town braidwood/ South coast! Saving animals, houses anything we can! I’ve just uploaded a 12 minute documentary on my YouTube channel. We can all help some way! Stay safe everyone! “Link In BIO” Eu, minha família e amigos passamos os últimos 12 dias lutando contra incêndios em nossa cidade! Salvando animais, abriga tudo o que pudermos! Acabei de enviar o documentário no meu canal do YouTube. Todos nós podemos ajudar!