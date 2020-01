TRAGÖÖDIA ⟩ 27-aastane ragbimängija sattus palliplatsilt otse intensiivravisse

Uus-Meremaa ragbimängija Michael Fatialofa oli väljakul olnud vähem kui minuti, kui ta kaasmängijaga nii tugevalt kokku põrkas, et mäng peatati 15 minutiks ja sportlane viidi kanderaamil väljakult minema, vahendas Daily Star .

Viimastel andmetel on tõsise kaelavigastuse saanud sportlase seisund stabiilne, kuid ta on endiselt intensiivravis.

Fatialofa abikaasa Tatiana tänas fänne, kes mehele pöialt hoiavad. «Mul pole olnud võimalust kõiki tänada, aga Michael on kõigi toetusest ja palvetest väga liigutatud,» kirjutas naine Twitteris.

Sportlase abikaasa avaldas, et fännide armastus hoiab raskel hetkel mehe tuju üleval. «Me tunneme selles kohutavas olukorras jumala kohalolekut ja usume, et ta on meie vastu helde,» kirjutas Tatiana.