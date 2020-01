HÄIRIVAD PILDID ⟩ Iraani hukkunud kindral Qassem Soleimani tehti kindlaks suure sõrmuse järgi

Ameerika Ühendriikide Luure Keskagentuuri (CIA) endine juht, kindral David Petraeus on arvamusel, et Iraani kindrali Qassem Suleimani hukkumine droonirünnakus on USA jaoks tähtsam kui äärmusrühmituse Islamiriik juhi Abu Bakr al-Baghdadi surm 2019. aasta oktoobris Süürias Idlibis, kus ta end USA eriüksuse poolt sissepiiratuna õhku lasi.