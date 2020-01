VIDEO ⟩ New Yorgis algab kriminaalkohus seksuaalkuritegudes süüdistatava filmimoguli Harvey Weinsteini üle

67-aastase Weinsteini ümber lahvatas skandaal ligi kaks aastat tagasi, kui väljaanded The New York Times ja The New Yorker kirjutasid, et näitlejannad saavad rolle läbi Weinsteini voodi, teatab reuters.com.

Pärast artiklite ilmumist tegid kümned naised avalduse, milles süüdistasid Weinsteini oma seksuaalses ärakasutamises ja vägistamises. Vanimad juhtumid on 20 aasta tagused.

Weinstein jõudis 2019. aasta detsembris teda süüdistanud naistest enamikuga tsiviilkohtu välisele kokkuleppele ja ta maksab neile kokku 25 miljonit dollarit (22 miljonit eurot). See vihastas naisõigulasi, kelle arvates peab produtsent saama vanglakaristuse.

Kriminaalkohtu protsess algab täna vandemeeste valimisega, Weinsteinile loetakse ette süüdistused, mis puudutavad 2006. ja 2013. aastal toime pandud vägistamist, kallaletungi ja seksile sundimist. Nende eest saab määrata isegi eluaegse vangistuse.

Weinstein on seni kõiki süüdistusi eitanud.

Filmimogul andis enne kohtuprotsessi telefoni teel intervjuu CNNile, milles sõnas, et meedia on sensatsioonihimuliselt paisutanud tema vastu esitatud süüdistusi. Ta lisas, et keskendub praegu oma tervisele ja lastele, kuid tulevikus tahab oma filmikarjääri taastada.

Weinsteini advokaat Donna Rotunno sõnas, et tal on tõendeid, mis näitavad, et Weinstein ei sundinud näitlejannasid temaga seksima, vaid see toimus mõlema osapoole nõusolekul.

Kohtunik on Manhattani maakonna kohtunik Cyrus Vance Jr, kes lükkas 2015. aastal Weinsteini uurimise tagasi. Siis kahtlustati Weinsteini Itaalia modelli ahistamises.

Weinsteini kohtuprotsessi üks võimalikest tunnistajatest on sarja «Sopranod» näitlejanna Annabella Sciorra, kelle sõnul vägistas Weinstein ta 1990. aastatel.

Näitlejanna Annabella Sciorra novembris 2019. FOTO: VALERIE MACON/AFP/Scanpix

Weinstein käitus aastakümneid tagasi ebasobivalt ning Hollywoodis vaadati ahistamisjuhtumitele läbi sõrmede.

Weinsteini tervis on pärast skandaali lahvatamist ja kohtu alla andmist halvenenud. Ta liigub avalikkuses rulaatori abil.

Harvey Weinstein kasutamas 11. detsembril 2019 kohtust lahkudes rulaatorit. FOTO: David Dee Delgado/AFP/Scanpix

Weinsteini filmikompanii The Weinstein Company, mille ta asutas koos oma venna Bobiga, läks pankrotti.