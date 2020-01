PATUTRIINU ⟩ Ameeriklased tegid 70ndatel armastatud muinasjutust erootilise filmi, mille lõpp oli loomulikult õnnelik

Selle «Tuhkatriinu» versiooni kirjeldus IMDb andmebaasis on järgmine. Film räägib loo meie kangelannast, kes tänu oma «ristiemale» saab Võluva Printsi enda poole võitmiseks kõrgendatud seksuaalsed võimed. Pärast grupiseksi kuninglikus palees, kus kõigi silmad olid kinniseotud, alustab nohiklik prints müstilise armastaja otsinguid, kes talle seksiballi ajal «silma jäi».

Selleks peab prints magama kõigi oma kuningriigi naistega, et leida see õige naine.

Filmi Wikipedia lehekülg lisab, et Võluv Prints on filmi alguses tüdinenud ja ei tunne enam seksist mõnu. Sellepärast korraldab ta peo, et leida naine, kes suudaks teda rahuldada.