KARM KARISTUS ⟩ Tüdrukuid pornot tegema trikitanud sait peab maksma tohutu kahjutasu

USA kohus otsustas, et pornosait peab 22 noorele naisele tasuma 13 miljonit dollarit ehk üle 11,6 miljoni euro, kuna trikitas neid videotes osalema, vahendas Daily Star.

Naised olid vanuses 18–23 ja mõnel tekkisid lausa enesetapumõtted, kui nad avastasid, et pornovideod on netti üles riputatud. Naistele väideti, et pornot filmitakse Euroopas ja Aasias ilmuvate DVD-de tarbeks ning müüakse erakogude jaoks, kuid tegelikult pandi need üles veebilehele GirlsDoPorn.

Võttepäeval, kui tüdrukud pidid lepingu allkirjastama, anti neile enne alkoholi ja kanepit.

GirlsDoPorn on amatöörporno sait, mille iva on selles, et nende videotes osalevad naised, kes pole kunagi varem pornot teinud ega tee seda suure tõenäosusega ka hiljem. Kohtudokumentide kohaselt olid paljud videotes osalenud tüdrukutest tudengid, kes vajasid raha.

Kohtunik otsustas, et firma tegevjuht Michael Pratt, operaator Matthew Wolfe ja näitleja Ruben Garcia peavad videod saidilt maha võtma. Samuti on vaja videod eemaldada tasuta veebisaitidelt, kuhu need veel üles on pandud.

Wolfe ja Garcia on vahi all, tegevjuht Pratt on aga tagaotsitav. Arvatakse, et ta põgenes koju Uus-Meremaale.

Kohus leidis, et GirlsDoPorn trikitas naisi, kuna neil oli videote jaoks pidevalt uusi näitlejaid vaja. GirlsDoPorn eksitas teadlikult tüdrukuid, väites neile, et videod ei ilmu Ameerikas kunagi ning ükski nende tuttavatest ei näe neid.

Samuti lubasid pornotegijad, et naiste pärisnimed ei tule videotega seoses välja. Kohtus selgus aga, et naiste nimed olid siiski veebis avalikuks saanud.

Kohtuniku otsusega saavad 22 naist kokku 9,48 miljonit dollarit, et hüvitada kahjusid, ning veel 3,3 miljonit dollarit, et trikimehi karistada. Iga naine saab 300 000 kuni 550 000 dollarit.

«Need naised on pidanud kannatama tõsist ahistamist, emotsionaalset ja psühholoogilist traumat, mainekahju, kaotanud töökohti, akadeemilisi ja professionaalseid võimalusi ning pere- ja lähisuhteid. Nad on oma kogukondadest välja heidetud ning mitmel neist on enesetapumõtted,» leidis kohtunik.