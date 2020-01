«Emme ei saa püsti tõusta...» ⟩ Viieaastane tüdruk päästis tänu nutitahvlile ema elu

Tüdruku isa Damien Galvin oli parajasti teel tööle, kui sa FaceTime'i kõne pisitütrelt Priyalt , kes ütles, et ema Mary Constant on kokku kukkunud.

«Ma tavaliselt ei vasta nendele kõnedele, aga mingil kummalisel põhjusel võtsin ma kõne vastu,» meenutas tüdruku isa juhtunut. Kusjuures, just Damien oli see, kes oli varasemalt tüdrukule õpetanud, kuidas iPadi kasutada ja FaceTime'i kõnesid teha.

«Ta nuttis ja ütles, et emme jõi teed ja on nüüd põrandal ja ei saa püsti tõusta.»

«See juhtus esmaspäeval ja teisipäeval kohtusin Mary kirurgiga, ma tänasin teda tehtud tehtu eest, aga tema ütles: «Mind pole vaja tänada töö eest, mida ma iga päev teen. Teil on viieaastane tüdruk, kes on tõeline kangelane.»

«Kirurg ütles meile, et insuldi puhul on aeg ülioluline ja ilma Priyata poleks Mary't täna siin. Ta ei tea seda veel, aga ta on tõeline kangelane.»

«Ma tean, et me kõik kurdame, et me lapsed on liiga palju tahvelarvutites, ent ta päästis oma ema elu. Ta võib tahvelarvutit kasutada nii palju, kui ta soovib,» lisas tüdruku isa.