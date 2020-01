VIDEO ⟩ Kas Trump viskas Bagdadis dünamiidipulga püssirohutünni ja mis sellega võib kaasneda?

USA kaitseministeeriumi teatel tehti see rünnak eesmärgiga kaitsta Iraagis, eelkõige Bagdadi piirkonnas olevad USA kodanikke, teatavad afp.com ja reuters.com.

Iraaklased ründasid USA saatkonda kättemaksuks selle eest, et USA tegi 2019. aasta detembris Iraagis õhurünnakuid, milles kaotas elu 25 šiiitide rühmituse Kata'ib Hizbollah võitlejat. Kata'ib Hizbollah on osa Iraagi poolmilistaarsest Al-Hashd al-Shaabist.

USA teatas varem, et saadab nii Iraaki kui Kuveiti relvaüksusi, andes nii mõista, et midagi hakkab toimuma.

Iraagi naaberriigi Iraani välisminister Mohammed Javad Zarif teatas, et USA droonirünnak oli salamõrv ja rahvusvaheline terrorism.

«Ameeriklased tapsid kindralmajor Qassem Soleimani, kes juhtis Islamiriigi ja Al-Qaeda vastast võitlust. See oli väga rumal rünnak ja olukorra ohtlik eskaleerumine. USA peab oma seikluspoliitika eest vastutama,» lisas Zarif.

USA endise asepresidendi Joe Bideni arvates on Iraagis toime pandud õhurünnakul karmid pikaajalised tagajärjed.

«See oli ohtlik samm niigi ohlikus piirkonnas. President Trump viskas just dünamiidipulga püssirohutünni Ta võlgneb ameeriklastele selgituse, millise plaani abil ta kaitseb Iraagis olevaid USA kodanikke, vägesid ja diplomaate,» teatas Biden.

Bagdadi rünnaku järgselt tabas Aasia börsse langus, kuna kardetakse, et Lähis-Idas võib lahvatada uus sõda.

«Märtrisurm on kindralmajori tasu ta pikaajalise töö ja ustavuse eest. Isegi kui ta on lahkunud, ei lõppe tema töö. Kättemaks ähvardab kurjategijaid, kes määrisid eile öösel toimunud sündmuses oma käed tema verega», kirjutas Khamenei Twitteris.

«Qassem Soleimani oli igapäevaterrorist, kelle kätel oli ameeriklaste veri. Kõik need, kes tahavad rahu, peaksid plaksutama, et oleme saanud lahti tapjast. Olen uhke president Trumpi üle, kes julges õigesti käituda ja rünnakuotsuse langetada,» on Haley tviidis.