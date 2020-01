VIDEO ⟩ Kolm noort naist elasid aastaid vägistamispõrgus

Castro kasutas teda seksuaalselt vähem ära kui kaht vanemat naist ning ta ei rasestunud vangistusajal. Knighti sõnul rasestus ta vangistusajal viis korda, kuid kaotas kõik lapsed, kuna Castro peksis teda või hoidis näljas. Ka Berry rasestus, kui Castro teda vägistas, kuid ta sünnitas 2006. aasta detsembris vangistaja majas täispuhutavas basseinis tütre. Berry sõnul ähvardas Castro teda, et kui laps sureb, siis tapab ta tema. Laps jäi ellu ja ema sai temaga koos olla.

Castro käis aegajalt lapsega väljas, viies ta oma emale külla. Tüdruk kutsus Castrot isaks ja Castro ema vanaemaks. Samas laps ei saanud aru, miks tema ema kunagi majast välja ei saa.

Kolme naise piin lõppes 6. mail 2013, kui Castro oli majast ootamatult lahkunud ja naised märkasid, et nad olid üksinda. Berry nägi, et maja välisuks oli lahti ning tema väike tütar sõnas talle, et Castrot ei ole.

«Mu süda hakkas väga kiiresti lööma, sest sain aru, et see on meie võimalus põgeneda. Sain aru, et kas nüüd või mitte kunagi,» meenutas ameeriklanna.

Berry ei saanud majast kohe välja, kuna oli veel üks uks. Ta hakkas karjuma ja karjumist kuulsid naabrid, kes tulid kohale. Nad aitasid Berryl ja ta tütrel põgeneda ning helistasid politseisse. Politsei saabus sündmuskohale ning päästis õuduste majast ka Knighti ja DeJesuse. Parameedikute sõnul oli Knighti tervislik seisund selline, et ta oleks võinud surra, kui oleks selles majas kauem olnud.

Kõik päästetud, kaasa arvatud Berry 6-aastane tütar viidi haiglasse tervisekontrolli.

Politsei tabas 53-aastase Castro, kes augustis 2013 võttis omaks kolme naise röövimise, vägistamise ja piinamise, pääsedes nii surmanuhtlusest.

Ariel Castro pärast ta tabamist tehtud politseifotol 2013 FOTO: HO/AFP/Scanpix

Castro sõnas ülekuulamisel, et on seksisõltlane ja selle tõttu vajas kolme naist, kes ta vajadusi rahuldaksid. Kurjategija sõnul oli tal üsna ükskikõik, kas ta tabatakse.

Kohus mõistis Castrole eluaegse ja 1000 aasta pikkuse vangistuse.

Knight sõnas Castro kohtuprotsessil, et mees röövis ta elust 11 aastat, kuid nüüd on ta saanud oma elu tagasi.

«Olin 11 aastat põrgus, kuid sinu põrgu alles algab. Ma unustan need kohutavad aastad, kuid sina põled kogu oma ülejäänud elu põrgus. Sa ei saa enam mu elu määrata ega mind psühholoogiliselt mõjutada,» lisas Knight.

Castro võttis 2013. aasta septembris vanglas endalt elu. Knight teatas siis, et andestab Castrole, kuid et mees oli surma väärt. «Lootsin, et ta ei tapa end, kuid eks igaüks vali ise, mida teeb. Ta ei suutnud enam selle koormaga elada ja see on loogiline, sest kui sa teed midagi sellist, siis ei ole su elu mitte midagi väärt,» sõnas Knight.

Knighti sõnul on ta õnnelikult abielus ja tal on uus nimi, mis ei meenuta talle kohutavat aega. Ta rajas fondi, millega aidatakse inimröövi ja -kaubanduse ohvreid.

«Kõik, kes on kogenud suurt tragöödiat ja tagasilööke ning kes on olnud pimeduses, peavad lootma ja uskuma, et kunagi läheb kõik paremaks. Peame näitama neile, kes meile on haiget teinud, et neil ei ole meie üle enam võimu,» lisas Knight.

Clevelandi võimud lasid Ariel Castro maja 7. augustil 2013 maha lamutada, et kohalikud ei võtaks sellest osi ega müüks neid internetis kui «inimröövi ja vägistamise suveniire».