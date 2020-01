PILDID JA VIDEO ⟩ Austraalia maastikupõlengute suits ja tuhk muutsid Uus-Meremaa liustikud karamellivärvi

Uus-Meremaa Westland Tai Poutini Franz Josefi liustik on muutunud Austraalia maastikupõlengute tuha ja suitsu tõttu karamellivärvi

Austraalias on alates möödunud aasta oktoobrist olnud ulatuslikud maastikupõlengud, millest pärit suits ja tuhk on jõudnud naaberriiki Uus-Meremaale, kus liustikud on selle tõttu muutunud kollakaspruuniks.