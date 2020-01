Vargad viisid Moskvas kunagi diktaator Jossif Stalinile kuulunud limusiini

Politsei teatel leidis see ebatavaline vargusjuhtum aset 27. detsembril, kui kuus kurjategijat sisenesid Moskva põhjaosas asuvasse laohoonesse, kus see masin oli, teatab msn.com.

Varaste tegevus jäi turvakaamera videole, mida politsei uurib, et need vargad tabada.

Vene meedia teatel langes varaste kätte 1949. aasta ZIS- 115, mis on ehitatud nii, et see taluks 7.62mm vintpüssi laske ja all plahvatavaid granaate.