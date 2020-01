Norras mõõdeti 2. jaanuaril ligi 20 kraadi sooja

Åndalsnesis kerkis temperatuur 18,6 kraadini ja arvatakse, et nii seal kui veel mitmes paigas võib täna tmperatuur kerkida üle 20 soojakraadi, teatab is.fi.

Meteoroloog Martin Graneröd sõnas, et kuigi peaks olema talv, on soe nagu oleks suvi.

«Inimesed on pidanud suveriided taas välja otsima ja täna homikul oligi näha kergelt riides inimesi,» lisas meteoroloog.

Granerödi sõnul on Norra läänerannikul alati pisut soojem kui põhjas, idas, lõunas ja sisemaal.

Tema sõnul on see piirkond sageli soe, sest mägedest laskudes soojendab tuul õhku. Varasematel aastatel on seal piirkonnas mõõdetud 16–17 kraadi sooja.