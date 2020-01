VIDEO ⟩ USAs Idahos lahendati saladus, kellele kuulus mõistatuslik peata skelett

Idaho mittetulunudusühing DNA Doe Project uuris luustikku ja leidis, et see olid seal vähemalt 63 aastat, teatab cnn.com.

Luudele tehtud DNA-uuring näitas, et need kuulusid 1916. aastal 46-aastasena surnud vanglapõgenikule Joseph Henry Lovelessile.

Üle 60 aasta hiljem, 1979. aastal leidsid matkajad Dubois lähedasest koopast kartulikotti mähitud torso, mis tekitas küsimused, et miks ta on seal koopas ja kus on ta pea ja jäsemed.

«DNA-uuring näitas, et luude omanik pärineb Utah’ osariigi mormoonidest ja ta vanaisal oli tõenäoliset neli naist. See tähendab, et sellele mehel on praegu sadu elusolevaid sugulasi,» sõnas DNA Doe Project uurija Bingham Redgrave.