ABIELUPAARI ROLLIMÄNG ⟩ Ameeriklanna käitub kui «väike tüdruk», kellel peab isegi mähkmeid vahetama

Nende rollimäng on täiskasvanute vaheline kokkuleppeline fetiš, kus mees on isa rollis ning peab hoolitsema lapse rolli mängiva naise eest.

«See on midagi, mida tuleb väga tõsiselt võtta. See ei ole mäng, see ei ole midagi, millega me eputame. Me olemegi sellised, see teeb meid õnnelikuks,» rõhutas Wade.