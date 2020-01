PILDID JA VIDEO ⟩ Saksamaa loomaaia ahvimaja põlengus hukkus vähemalt 30 ahvi

«Arvasime alguses, et mitte ükski ahv ei pääsenud, kuid siiski oli paar ahvi, kes pääsesid eluga. Need olid emane šimpans Bally ja isane šimpans Limbo,» teatasid loomaaia esindajad.

Kuna gorillad on teistest ahvidest eraldatud, siis enamik neist jäid ellu. Loomaaia juhtidel on eriti hea meel selle üle, et elu ei kaotanud nende loomaaia kõige kuulsam gorilla, isane Kidogo ja tema pere.