HEAD UUT AASTAT ⟩ Vaatame, kuidas inimesed maailma eri paigus pohmelli ennetavad ja peletavad

Alkoholiga liialdamine tekitab organismis veepuuduse ja veresuhkru taseme langemise, millega kaasneb uimasus, pearinglus, koordinatsioonihäired, valju heli talumatus, kergesti ärrituvus ja peavalu ehk need sümptomid viitavad, et tegemist on pohmelliga.

Tavaliselt soovitatakse sellisel puhul süüa süsivesikute, rasva- ja valkuderikast toitu.

Maailma erinevates paikades kasutatakse pohmelliraviks erinevaid toite alates rasvastest vorstidest ja hapukurgivedelikust kuni avokaadoviiludeni röstsaial.

Millised toite siis erinevates paikades pohmelli puhul eelistatakse?

ÜHENDKUNINGRIIK - juust

Juustuga pitsa FOTO: shutterstock.com

Britid peavad parimaks pohmellirohuks pitsal olevat sulanud juustu, kuid pitsa ei ole ainus toit, kust sellist juustu saada. On veel erinevad juustusaiad ja muidugi juust röstsaial, mis on Briti klassikaline roog.

Britid röstivad või grillivad saia mõlemalt poolelt, panevad sellele võid, teravamaitselt sinepit ja suure hulga cheddar juustu. Siis panevd uuesti saia rösterisse või grillile, et juust sulaks ja ongi pohmelliroog valmis. Voila!

SAKSAMAA - karrivorst

Saksa karrivorst FOTO: shutterstock.com

Sakslaste lemmikuks on igapäevaselt karrivorst, kuid see on ka suurepärane pohmelliravim, kui ollakse uue aasta vastuvõtmisega liiale mindud.

Karrivorst tuleks lõigata tükkideks, millele lisada vürtsikat ketšupit ja karripulbrit. Sakslaste sõnul tekitab see kooslus suus «plahvatuse», mis võtab ära liigsetest jookidest tekkinud peavalu. Mõned eelistavad koos karrivorstiga friikartuleid.

TAANI – röstitud sealiha

Taani röstitud sealiha FOTO: shutterstock.com

Taanlaste sõnul aitab pohmelli eemale peletada klassikaline flæskesteg’i võileib, mis koosneb leivast ja röstitud sealihaviiludest. Veel ühe variandina söövad taanlased röstitud sealiha hamburgeriga.

Taanlased söövad röstitud sealiha tavaliselt jõulude ajal ja seega võib sellist liha olla alles ka uueks aastaks, mida saab siis leiva peale panna.

Taanlased lisavad sealihavõilevale või hamburgerile ka marineeritud kurki, punast kapsast ja vürtsikat majoneesi.

Vana aasta lõpul ja uuel aastal on Taani linnades, kaasa arvatud pealinnas Kopenhaagenis avatud mitmed kiirtoidukioskid, milest saab kiiresti kätte pohmellipeletamise roa.

FILIPIINID - tapsilog

Filpiinide tapsilog FOTO: shutterstock.com

Filipiinid ja selle pealinn Manila on turistide seas populaarsed, kuna seal saab mõnusalt aega veeta ja hivitavaid roogasid nautida.

Filipiinide üks kuulsamaid kokki Jordy Navarra, kellel on Manilas tuntud restoran Toyo Eatery, soovitab uusastapohmelli puhul Filipiinide klassikat tapsilog’i, mis kooosneb poolkuivatatud või marineeritud loomalihast, küüslauguga riisist ja härjasilmast.

Tuntud koka sõnul on selles toidus piisavalt rasva ja süsivesikuid, mis tervist pärast alkoholiga liialdamist parandavad.

AUSTRAALIA - röstsai avokaadoga

Röstsai avokaadoga FOTO: shutterstock.com

Austraalia kohvikukultuur on tuntud oma tervislike lõunaroogade poolest. Sealne suur lemmik on avokaado, kas siis viilude või pastana ja seda pannakse röstsaiale. See toit on saanud lemmikuks veel paljudes maailma paikades.

Austraallased alustavad oma hommikut selle söögiga, kuid see sobib hästi ka pohmelli puhul, kuid on liiga kaua pidutsetud ja erinevaid jooke sisse kallatud.