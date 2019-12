Näitlejanna Ita Ever keerulistest hetkedest: lähen koju, nutan natuke ja võtan siis konjakit

Ita Ever avaldas saates, et 2019. aasta kõige suurem elamus oli kahtlemata see, et tema lapselapsel sündisid kaksikud. «Tüdrukud mõlemad. Kaarin ja Helmi. See oli erakordne rõõm meile kõigile. Iseäranis minule.»

Teisalt tunnistas näitlejanna, et ega ta kaksikute juurde väga sagedasti ei jõua. «Ma olen ikka veel tööga seotud,» lisas ta.

Uusi rollipakkumisi Ever praegu aga ei oota. «Aitab! Ma nüüd mõtlen, et nüüd aitab. Rollipakumiste suhtes aitab. Las ma mängin need etendused ära, mis mul on. Eks näis, vaatame siis. Võib ju niimoodi silma pilgutada ja mitte kõike ka välja öelda.»

Saates uuris Välba näitlejannalt ka, kuidas ta jätkuvalt nii heas vormis on? «See tuleneb sellest, et ma ei ole ühtegi dieeti elus pidanud. Ma söön absoluutselt kõike, ma olen laisk,» sõnas Ever.

«Ma armastan magusat. Ma armastan kooki ja küpsetisi kohutavalt. Söön. Ma armastan külma vett. See on mu saatjaks olnud aastaid-aastaid-aastaid.»

Ma tahtsin ikka jääauku ka minna, aga tohter arvas, et ehk vasta aitab,» lisas ta.

Ita Ever avaldas saates ka oma salanipi, kuidas ta end ise tervendab, kui vahel kuskilt ikka valutab. «Ma kipun siis iseendaga rääkima. Tähendab, kui mul kuskilt valutab, siis ma natuke mõtlen ja räägin temaga: «Katsu olla tubli, katsu ära minna. Ma teen kõik selleks, et sa oleksid rahul ja läheksid ära. Et sa tunneks ennast jälle hästi ja normaalselt.»»

«Uskuge mind, läheb ära,» kinnitas ta.

Lisaks tunnistas Ever, et kirjutab siiani jätkuvalt tolmu sisse «Ita». «Kuna ma elan üksinda, siis ma olen võimeline istuma tugitoolis ja vaatama, kui palju seal tolmu on.»

«Ja siis lähen ja kirjutan «Ita» ja istun rahulikult edasi. Vot niisugune nahaal võin ka olla iseendaga.»

88-aastane Ever tunnistas saates ka, et on enesega väga rahul. «Mina armastan oma kortse ja mina armastan oma paksust. Ma ei ole iialgi dieeti pidanud. Mina olen enesega väga rahul.»

Kuigi ta hetkel millestki otseselt puudust ei tunne, avaldas Ever, millest ta võib-olla keskeas pisut puudust tundis. «Ma oleks siis tahtnud niisugust hella kätt või head sõna kellegi poolt.»

«Sellest on mul jäänud vajaka ja selle järele olen ma alati jäänud igatsema. Tunnen siiamaani kuidagi puudust,» sõnas näitlejanna ja lisas lustakalt, et võib vahel siiamaani mõnda telekast nähtud meesnäitlejasse ära armuda.

Samuti tunnistas Ever, mis teda vahel häirib. «Mind häirib kohutavalt inimeste osavõtmatus. Niigusugne ülbus tavaelus, ma mõtlen,» tunnistas ta ja lisas, et väga raske on öelda, miks me sellised oleme. «Eks aeg on ka võib-olla teinud meid niisuguseks.»

Kuidas korjab Ita Ever end aga kokku keerulistel hetkedel? «Lähen koju. Natuke vesistan, nutan ja siis võtan konjakit.»

«Seda mu kolleegid ja sõbrad teavad, et ma olen konjaki-lembeline,» lisas ta humoorikalt.

Näitlejannal on juba selge ka see, kuidas ta aastavahetuse veedab. «Aga küsige minult, mida ma viimasel päeval mõtlen. Ma mõtlen, et mida ma sooviksin. Ma sooviksin, kas nüüd uuel aastal, aga üldse sooviksin inimeste ellu natukene üksteise mõistmist, arusaamist, endale mõne probleemi selgeks tegemist, enne, kui annad vastuse.»

«Teiseks tahan ma, et oleks kõikidel inimestel leib laual ja kolmandaks tahan ma, et kõigil oleks tervis korras. Ma jään ikkagi selle juurde, et kui on tervis, siis on kõik - töö, armastus, sinu mõtted. Kõik lähevad õiget rada siis.»