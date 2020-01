AITA LEIDA KODU ⟩ Kõige kauem kodu oodanud kass loodab leida päriskodu

Küllap on just läbielatu see, mis on Pusja inimeste suhtes ettevaatlikuks teinud. Kuigi aastatega on tema suhtumine inimestesse paranenud, vajab ta usalduse võitmiseks aega. Ka siis valib Vasja hoolikalt, kes talle sobib ja kes mitte. Ta ei ole sülekass, kuigi mõnele inimesele on osaks saanud see erakordne tähelepanu.