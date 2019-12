VIDEO ⟩ Greta Thunbergi isa: tütar sai depressioonist jagu, kuid üks asi teeb mind ikka murelikuks

Isa sõnul on kliima eest võitlemine teinud ta tütre õnnelikumaks ja ta on saanud teda pikka aega vaevanud depressioonist võitu, teatab iltalehti.fi.

Isa jätkas, et Greta kannatas neli aastat enne kliimateemaga tegelema hakkamist sügava depressiooni all.

Samuti on isa arvates probleemiks Greta vastased, kelle seas on mitmeid riigijuhte, kes teda esinemistes ja intervjuudes verbaalselt ning sotsiaalmeedias kirjalikult ründavad.

«Aidates oma tütart aitan ka meie planeeti. Mul on veel teine tütar Beata, nad mõlemad on mulle väga kallid ja tahan, et nad oleksid õnnelikud. Tean, et Greta saab tegeleda sellega, mis ta õnnelikuks teeb ja ta on nüüd õnnelik,» jätkas isa intervjuus.