Arvamismäng! Kui vana olen pildil?! 🤭 Esimesele kolmele võitjale annan ära hindamatu väärtusega aastalõpu (muusikalise) kingituse!!! 🎁 Guess my age! 🤭 . . . . . . . . . #guess #year #myage #giveaway #artist #cellist #silviailves

A post shared by Silvia Ilves - the cellist (@silviailves) on Dec 27, 2019 at 9:54am PST