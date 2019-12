HIRMUS ⟩ Vene telesaatejuhi rinnaimplantaat rebenes!

Telesaatejuht avaldas, et tema rinnaimplantaat rebenes hiljuti, mistõttu pidi ta taas noa alla minema. Sedapuhku, et lahti saada võõrkehast, mis tema keha mürgitas.

Instagrami tehtud postituses avaldas naine ka, et on tasapisi paranemas ning tänas oma fänne toetuse eest. «Miski ei teinud valu, miski polnud põletikuna, ma ei tundnud midagi. Välja arvatud see, et üks mu rind vajus ära.»