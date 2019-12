HÄIREKESKUS KUULEB ⟩ 10 inimest ja 15 000 telefonikõnet: just nii palju kordi tuli vastata sarihelistajate kõnedele

Hädaabinumbrile 112 helistamise meelespea:

* Ütle esimesena, mis juhtus, kas keegi on saanud viga ja vajab abi.

* Ütle võimalikult täpne aadress või kirjelda oma asukohta. Võid päästekorraldajale öelda ka oma täpsed koordinaadid.

* Kuula päästekorraldaja juhiseid, tema ülesandeks on sind aidata. Vasta küsimustele – need on vajalikud selleks, et olukorda õigesti hinnata ning anda päästjatele, politseile ja kiirabile võimalikult palju vajalikku lisainfot.

* Lõpeta kõne alles siis, kui kogu vajalik info on edasi antud ja päästekorraldaja seda lubab. Kui ohus on kellegi elu või vara, saadetakse abi välja juba kõne ajal. Lisaküsimuste esitamise tõttu ei viibi abi saatmine – see on juba teel.

* Kui olukord muutub, anna sellest kindlasti teada.

* Hoia oma telefoniliin vaba, et sulle saaks vajadusel tagasi helistada.

* Õpeta hädaabinumbri kasutamist kindlasti ka lastele. Õnnetus, kus on vaja kiiresti tegutseda, võib juhtuda ka siis, kui laps on üksi kooliteel või kodus. Kõige parem on sellistes olukordadest tegutsemist õpetada läbi mängu. Mäng on lapse töö, ei tekita hirmu ja aitab õpitut paremini meeles pidada.

* Hädaolukorras helista alati kõigepealt 112-le, mitte näiteks lähedastele. On olukordi, kus iga sekund loeb ja selleks, et abi kiiremini kohale jõuaks, peaks häirekeskus olema esimene, kellele olukorrast teada annad.

Allikas: 112.ee