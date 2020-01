TOP12 ⟩ Facebookist veganluseni ehk need olid viimase kümnendi suurimad trendid

Täna tuleb enam kui kolmandik sealsest elektrienergiakogusest taastuvenergia projektidest, mis on kümne aastaga kasvanud neli korda.

Globaalselt on investorid alates 2010. aastast investeerinud taastuvenergiasse 2,5 miljardit dollarit, et suurendada oma osa maailma elektritootmises 12 protsendini.

Areneva tööstuse suurim saavutus on olnud taastuvenergia tehnoloogia kulude arvatust kiirem kärpimine.

Bloombergi New Energy Finance'i ülemaailmses uuringus leiti, et päikeseenergia kulud on alates 2009. aastast langenud üle 80 protsendi, maismaatuulest saadud energia hind aga 46 protsenti.

Suurbritannias on ainuüksi viimase kahe aasta jooksul avamere tuuleparkide maksumus poole võrra langenud. Suurim põhjus on see, et neid on nüüd odavam ehitada ja töös hoida kui fossiilkütusel töötavaid tehaseid.

Eesti Taastuvenergia Koja uuringu järgi loodetakse aga siin aastaks 2030 sajaprotsendiliselt taastuvenergiale üle minna.

VAIMNE TERVIS

Depressioon on ravitav ja tegu pole millegi häbiväärsega. FOTO: Viktor Cap / PantherMedia / Viktor Cap

See oli kümnend, kui hakati lõpuks tähelepanu pöörama vaimse tervise probleemidele. Ja see, mis seoses tähelepanuga välja koorus ei olnud ilus vaatepilt.

2010. aastal oli depressioon endiselt haigus, millest kõva häälega rääkida ei julgetud. Vaid vähesed vaprad kuulsused julgesid oma haigusest kõva häälega rääkida. Ka 2019. aasta lõpuks pole veel lihtne avalikult öelda, et ajus ei pruugi kõik päris korras olla.

Siiski on olukord läinud palju paremaks, kui varasematel aastatel.

Diskrimineerimise all kannatavad endiselt aga need, kellel on kannatavad skisofreenia või muude piirialast tüüpi isiklusehäirete all. Samas on inimeste teadlikkus viimaste aastatega siiski tõusnud.

Ka paljud perearstid saavad sellest paremini aru kui kümme aastat tagasi.

Paljudes töökohtades on juba levinud vaimse tervise esmaabi andjaid, viiakse läbi töötajate abistamise programme ja järjest enam tuleb ette ka neid juhtumeid, kui töötajate kindlustuspoliisidele lisatakse psühhiaatrilised seisundid.

Kindlasti on teie sõprade seas vähemalt üks inimene, kes tunneb mõnda psüühhikahäire all kannatavat inimest.

Mis siis kümne aastaga muutus? Kindlasti on siin olnud suur abi internetist, kuigi sealt leitud sümptomite kirjelduste järgi ei ole endiselt mõistlik endale ise diagnoosi panna.

SUGUDE ÜMBERMÕTESTAMINE

Järjest rohkem räägitakse samasooliste kooseludest ja sugude kadumisest. FOTO: Zumapress/Scanpix

2010. aastate alguses ei olnud transseksuaalseid inimesi peavoolus. Heal juhul mängis mõni Hollywoodi näitleja transseksuaalset rolli. USAs ja Suurbritannias ei võtnud geiõiguste eest võitlevad rühmitused neid omaks ja transseksuaale ei tunnustatud.

Kuid nüüd on trans- ja mittebinaarsed inimesed ekraanil suured tähed ja teevad ilma meedias, poliitikas, spordis, kohtusaalides, teaduses ja muudel aladel.

2013. aastal teatas ameeriklasest Chelsea Manning, et on transseksuaal. Temast sai ülemaailmne LGBTQ+ ikoon.

Näitleja Laverne Cox poseeris 2014. aastal ajakirja Time kaanel, mida nimetatakse «transseksuaalide tipphetkeks».

Caitlyn Jenner tuli järgneval aastal «kapist välja».

Kuulsused, nagu Indya Moore, Asia Kate Dillon ja Sam Smith, teatasid samuti avalikult, et on mitte-binaarsed tõstes seeläbi teadlikust, et meie ümber on nn sootuid inimesi.