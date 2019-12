Jane Paberit tütred: kui saaks, siis lihtsalt tänaks ema..

«Viimane asi, mis ta mulle ütles, oli see, et pean ülikooli minema - ema sättis tuleviku mulle valmis,» avaldab Jane noorim tütar Marleen. «Mulle tundus, et ta oli valmis meie seast lahkuma,» meenutab Marleen hetke, mil ema abistatud suitsiidi Šveitsi kliinikus sooritas.

Kuid pärast ema surma avaldavad tütred, et igatsevad oma ema väga.



«Kõige raskem oli emadepäeval. Samuti siis, kui näen ema ja lapse või vanaema ning lapselapse armsat hetke, siis on väga raske leppida, et minul neid hetki ei tule,» tunnistab Anna-Stiina.



Jane Paberi kodutalus elab nüüd pere noorim tütar Marleen. «Oma peika ja kahe kassiga elame seal rahulikku maaelu,» räägib Marleen, kel läheb enda sõnul hästi ka koolis. «Vahel, kui mul ei ole tahtmist kooli minna, siis motiveerin end minema - sest see oli ema soov, et läheksin edasi õppima,» tunneb tütar vastutust.



«Ma saan aru, miks ta seda tegi ja toetan seda, aga see fakt, et teda ei ole - seda on keeruline aksepteerida,» tunnistab pisarais Marleen. «Kui saaksin, siis lihtsalt tänaksin teda - selle eest, et mul nii vägev ja võimas ema oli,» lausub Marleen lõpetuseks.