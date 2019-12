KUUM ⟩ Eesti tantsutäht Marta Jorits jagas vallatut «perepilti», mida emale ei näitaks

Marta Jorits on tantsutreener, tantsija ja ettevõtja, kes on Soomes püsti pannud eestlaste tantsustuudio Dancest, mis on koduks mitmesajale Eesti päritoluga trennilisele.

Jorits jagas Instagramis pilti, mis on tehtud Hispaanias Ibiza külje all asuval Es Vedrà saarel. Punapäine tantsutäht on kaamera poole seljaga ning Marta abikaasa Allan Jorits hoiab kinni naise tagumikust.

«Kui sul on see üks eriline inimene, kes valvab alati su seljatagust,» kirjutas Marta foto juurde ning lisas ingliskeelse teemaviite familyportrait ehk perepilt. Kui see on perepilt, siis kindlasti selline, mida häbelikumad oma emale või vanaemale ei näitaks!

Vaata oma silmaga!