USKUMATU VAATEPILT ⟩ Annaks jumal, et Bolti tõukse samasugune saatus ei taba

Kuigi rataste jagamise teenused on Hiinas endiselt väga populaarsed, jäid miljonid rattad, mõned neist katkised, paljud aga lihtsalt mahajäetud, tühjadele platsidele vedelema. Põhjus on ka selles, et mitmed esialgsed teenusepakkujad on nüüdseks ärile käega löönud.