VIDEO ⟩ Kanada telekanal jättis filmist «Üksinda kodus 2» välja stseeni Donald Trumpiga

Trumpi on näha 1992. aastal valminud filmis koos peategelast Kevin McCallisteri mänginud Macaulay Culkiniga New Yorgi Plaza hotellis. Nii nagu esimeses «Üksinda kodus» filmis, satub Kevin ka selles linateoses oma perest lahku ja ta seikleb New Yorgis.

President Donald Trumpi poeg Donald Trump Jr jagas ühes väljaandes ilmunud artikli linki sotsiaalmeedias ja kirjutas, et stseeni väljajätmine on vasakpoolse meedia kallutatus.

Donald Trump võttis Twitteris samuti sõna teatades, et tema filmist väljajätmise taga on Kanada peaminister Justin Trudeau.

«Arvan, et Justin T-le ei meeldi see, et panen ta maksma nii NATO kui kaubanduse eest! See film ei ole ilma minuta enam sama. Tegin nalja,» kirjutas USA president.