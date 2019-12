Raadio Elmariga koostöös valminud meeleolukas erisaade teeb traditsioonilise ülevaate läinud aasta Eesti hittidest. Selle aasta kõige kuumemaid laule kommenteerivad raadio Elmari saatejuhid. Kes võidab tiitli? On see nublu, Tanel Padar, Ott Lepland, Terminaator või hoopis keegi muu?

«Elmari laul 2019» on Kanal 2 eetris vana-aastaõhtul kell 17.30.