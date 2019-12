HELDE MERINEITSI ⟩ Eesti ujuja Merle Liivandi ainulaadne kollektsioon toetab erivajadustega sportlasi

Ameerikas elav Eesti ujuja Liivand on kodumaale mõeldes valmis saanud kollektsiooniga «Estonia». See koosneb ainulaadsetest ujumistrikoodest, -pükstest ja -mütsidest.

Lisaks sisaldab kollektsioon Eesti motiividega käterätti ja seljakotti. Kuigi hetkel on kollektsioonis kümme toodet, on veebruaris oodata lisa.

«Praeguse seisuga on Tokyo paraolümpiamängude normiatiivi täitnud neli ujujat. Nende ettevalmistuse toetamine on ka minule südameasjaks,» sõnas Liivand.

«Usun, et see võib olla huvitav ka eestlaste jaoks. Kuna on ka jõuluaeg siis usun, et mõnigi inimene leiab selles midagi head,» pakkus Liivand