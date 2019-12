SÜDAMLIK HETK ⟩ Grete Klein jagas haruldast perepilti

Pildil on Klein, kelle süles on pisitütar Saara, ning kõrval istub kihlatu Ergo Kuld (43). Mõlemad teevad tütrele musi.

A post shared by Grete Klein (@greteklein) on Dec 24, 2019 at 10:18pm PST

Tegu on esimese pildiga Kleini Instagramis, kus terve pere on ühel pildil. Postituse teeb veelgi erilisemaks see, et Klein ja Kuld kihlusid eelmisel aastal, 24. detsembril.